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Санкции помешали МВД закупить патрульные машины для ГИБДД на 4,5 млрд рублей

Санкции помешали МВД закупить патрульные машины для ГИБДД на 4,5 млрд рублей

Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет руководства проекта «Безопасность дорожного движения», отказ от проведения тендера объясняется рисками в условиях внешних санкций и отказом поставщиков от поставок и участия в конкурсных процедурах.

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