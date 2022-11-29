Санкции помешали МВД закупить патрульные машины для ГИБДД на 4,5 млрд рублей

Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет руководства проекта «Безопасность дорожного движения», отказ от проведения тендера объясняется рисками в условиях внешних санкций и отказом поставщиков от поставок и участия в конкурсных процедурах.
Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет руководства проекта «Безопасность дорожного движения», отказ от проведения тендера объясняется рисками в условиях внешних санкций и отказом поставщиков от поставок и участия в конкурсных процедурах.
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