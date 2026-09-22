Власти Польши не знают о количестве польских наемников в рядах ВСУ

Польские власти не располагают даже приблизительными данными о числе граждан, воюющих за ВСУ. Об этом заявил пожелавший остаться неназванным представитель министерства национальной обороны Польши.
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