Народная программа: политологи назвали важную особенность послания Путина

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путина в своем послании представил народную программу, с которой пойдет на выборы, это был разговор со своими избирателями из разных социальных групп, но тем не менее многие из высказанных им мыслей, представлений являются серьезными и значимыми, что придает посланию исторический характер, считают опрошенные РИА Новости политологи.
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