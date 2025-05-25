В этом ноябре звездная мамаджер отметит 70-летний юбилей, но выглядит она лет на двадцать моложе.

Глава клана Кардашьян-Дженнер всегда отличался безупречным внешним видом. Судя по новому и улучшенному внешнему виду Крис Дженнер, ее лицо в очередной раз было тщательно преобразовано пластическими хирургами.
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