Воспитанника детсада забыли на улице после прогулки, прокуратура Казани начала проверку

Воспитанника монтессори-сада для детей на Чистопольской забыли на улице после дневной прогулки. Как стало известно «Татар-информу», детское учреждение занимается присмотром за детьми от одного до трех лет.
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