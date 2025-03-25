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В Челябинске у мужчины обнаружили беременность

В Челябинске у мужчины обнаружили беременность

У жителя Челябинска обнаружили беременность. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчине понадобилась компьютерная томография, и перед процедурой он сдал анализ крови на креатинин в одной из городских поликлиник.

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