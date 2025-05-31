NYT: Маск подорвал здоровье из-за приема наркотиков во время предвыборной гонки

У предпринимателя и экс-главы департамента по повышению эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска возникли проблемы со здоровьем из-за употребления наркотиков во время предвыборной кампании Дональда Трампа.
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