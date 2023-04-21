Госдума рассмотрит законопроект о внесудебной процедуре банкротства граждан

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о ее распространении на пенсионеров и некоторых других лиц.
Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о ее распространении на пенсионеров и некоторых других лиц.
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