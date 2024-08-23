Эксперт Малинникова спрогнозировала масштаб эпидемии ОРВИ и гриппа

В нынешнем сезоне грипп уже превалирует над COVID-19. И, вероятнее всего, продолжит преобладать над ним, рассказала в интервью «Известиям» завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.
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