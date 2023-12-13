Два тяжелораненых солдата России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне. До спасения дожил только один.
Гвозди б делать из этих людей...
Комментарии
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серый777 котов
хохлы своим давно не нужны .да и раций у них нет. особенно у тех . кого отправляют на убой- нашему парню - солдатику огромный респект!На войне враг до первой пули а потом срабатывает инстинкт сохранения и ты стараешься помогать врагу . который также оказался в этой яме несправедливости из за поганых политиков тоже врагом!Живи парень . хохла тоже жалко . хотя текст неправильный- может он и не хохол а русский был!Ввсё равно жаль!
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15 час.
Александр Рус
Здоровья и удачи парню!Герой!!!
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14 час.
Николай Кочергин
Согласен. Нас уже 500 лет стравливают картавые. Со времен Богдана Хмельницкого и ранее. Когда же тупорылые хохлы поймут - кто их настоящий враг?
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11 час.
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