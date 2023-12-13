Гвозди б делать из этих людей...

серый777 котов

хохлы своим давно не нужны .да и раций у них нет. особенно у тех . кого отправляют на убой- нашему парню - солдатику огромный респект!На войне враг до первой пули а потом срабатывает инстинкт сохранения и ты стараешься помогать врагу . который также оказался в этой яме несправедливости из за поганых политиков тоже врагом!Живи парень . хохла тоже жалко . хотя текст неправильный- может он и не хохол а русский был!Ввсё равно жаль!