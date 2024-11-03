Психологи объяснили, почему катастрофические ураганы порождают у людей отрицание климатических изменений

Когда в начале октября 2024 года на Флориду надвигался обещавший стать рекордным ураган «Милтон», несмотря на призывы к эвакуации, многие жители упрямо оставались в своих домах, поврежденных пронесшимся двумя неделями ранее штормом «Хелен».