Психологи объяснили, почему катастрофические ураганы порождают у людей отрицание климатических изменений

Когда в начале октября 2024 года на Флориду надвигался обещавший стать рекордным ураган «Милтон», несмотря на призывы к эвакуации, многие жители упрямо оставались в своих домах, поврежденных пронесшимся двумя неделями ранее штормом «Хелен».
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