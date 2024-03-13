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Русская весна

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«Серьезные проблемы»: турецкий эксперт отреагировал на интервью Путина

«Серьезные проблемы»: турецкий эксперт отреагировал на интервью Путина

Запад не сдержал данных России обещаний, что стало причиной изменения геополитической ситуации в мире, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву.

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Вик Норд
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