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В Петербурге мужчина обокрал квартиру соседа, забравшись в нее через окно

В Петербурге мужчина обокрал квартиру соседа, забравшись в нее через окно

Домушника-верхолаза задержали. В Пушкине вор пробрался в квартиру жертвы на 12-м этаже через окно. Кража была совершена из квартиры в доме, расположенном на Московском шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербурге и Ленобласти.

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