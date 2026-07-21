Ученые выяснили, сколько стран мира злоупотребляют антибиотиками

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet Public Health, почти в трёх четвертях стран пациенты принимают антибиотики в объёмах, превышающих необходимые для выздоровления, а лишь небольшая часть больных получает препараты нужного класса .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии