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Ученые выяснили, сколько стран мира злоупотребляют антибиотиками

Ученые выяснили, сколько стран мира злоупотребляют антибиотиками

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet Public Health, почти в трёх четвертях стран пациенты принимают антибиотики в объёмах, превышающих необходимые для выздоровления, а лишь небольшая часть больных получает препараты нужного класса .

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