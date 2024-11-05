ВС России установили минный шлагбаум под Курском. Это помогло перекрыть маршрут прорыва ВСУ

В Курской области ВДВ блокировали минным шлагбаумом окно прорыва ВСУ Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ смогли перекрыть маршрут прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области за счет минного шлагбаума.
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