Пора проколоть газон: что нужно успеть сделать на даче в конце марта

В конце марта на даче дел столько, что только успевай крутиться. Кандидат биологических наук, гендиректор «Студии ландшафтного дизайна „Горячев и К“ Виктор Горячев назвал самые нужные, первостатейные задачи садоводов.
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