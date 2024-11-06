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Дана Уайт с Дональдом Трампом и Илоном Маском посетили резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго

Дана Уайт с Дональдом Трампом и Илоном Маском посетили резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго

Выборы президента в США проходят 5 ноября. На пост главы государства претендуют представитель республиканцев Дональд Трамп и представитель демократов Камала Харрис.

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