В Сириусе появится бесплатный мультимедийный парк "Россия - Моя история"

В Сириусе 28 июля откроется мобильный мультимедийный парк "Россия - Моя история", в котором посетители смогут узнать историю Страны от становления Древней Руси до научного и космического развития XX века, сообщает пресс-служба парка.
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