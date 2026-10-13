Двое сибиряков с топором разнесли Toyota Camry на 300 тысяч

В Татарский районный суд направлено дело двух мужчин, обвиняемых в том, что в ноябре 2025 года они из личной неприязни повредили Toyota Camry: один бил по кузову и стеклам топором, второй резал ножом покрышки, а ущерб превысил 300 тысяч рублей.