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Царьград

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Двое сибиряков с топором разнесли Toyota Camry на 300 тысяч

Двое сибиряков с топором разнесли Toyota Camry на 300 тысяч

В Татарский районный суд направлено дело двух мужчин, обвиняемых в том, что в ноябре 2025 года они из личной неприязни повредили Toyota Camry: один бил по кузову и стеклам топором, второй резал ножом покрышки, а ущерб превысил 300 тысяч рублей.

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