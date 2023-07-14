Непосредственным поводом к написанию статьи стали шокировавшие нас кадры из архангельской школы № 33, где на одной из перемен несколько девятиклассников, публично унижая и оскорбляя семиклассника, нанесли ему на лоб авторучкой нецензурное слово.
Ода отцовскому ремню
Комментарии
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TG
Tatyana Gridchina
Именно так!
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8 час.
Alexandr Achitov
совершенно верно
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4 час.
В С
Мне отец подкидывал , за дело. Не осуждаю, всё правильно.И любить его я не переставал. Так же считают и мои пацаны.
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1 час.
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