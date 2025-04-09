Овечкин рассказал, почему обратился к русским после рекордного гола

Всего дело в любви, утверждает спортсмен Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к русским после рекордного года, потому что без их любви и поддержки ему было бы трудно достичь этого рекорда.
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