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Петербургский дневник

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Овечкин рассказал, почему обратился к русским после рекордного гола

Овечкин рассказал, почему обратился к русским после рекордного гола

Всего дело в любви, утверждает спортсмен Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к русским после рекордного года, потому что без их любви и поддержки ему было бы трудно достичь этого рекорда.

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