«Игра в обороне - не самое сильное качество Батракова, - считает бывший игрок «Рубина» Роман Шаронов, комментируя гол Алексея «Барселоне» при поражении «Галатасарая» (1:4).
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