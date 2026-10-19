Фото: Sergey Rodovnichenko., CC BY-SA 2.0, Wikipedia Конструкция легендарного «Запорожца» ЗАЗ-966 до сих пор вызывает много вопросов у современных автомобилистов.
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Свежие комментарии
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Просто больно назвать ЭТО машиной!
А есть ли сейчас автомобиль, аналогичный по конструкции? Ну, чтобы маленький, мотор сзади, проходимый, простой в обслуживании... И кстати, был ещё вариант для инвалидов, с ручным управлением и тормозами.
"Такая схема была выбрана не случайно: она позволила сделать машину дешевле в производстве, увеличить вместимость салона и обеспечить отличную проходимость по сельским дорогам." .................... видимо когда проектировали Порше 911 конструктора исходили из аналогичных соображений................
Машина задумывалась хорошая и дешёвая, но вот исполнение подкачало. То отвалится редуктор рулевого, то ступица рассыплется, то щели в дверях никак не закроешь. Конструктор "Сделай сам". А проходимость действительно замечательная и обслуживать в гараже нетрудно. Был у меня такой 968-ой без ушей с 81-го по 2001 год, снесли вместе с гаражом.
двиг. воздушного охлаждения, работал на АИ-76, заводился в любой мороз, как у Magirus Deutz, его кстати умельцы на мотоциклы - ставили ..