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Врач Тарасова сообщила, что при панической атаке появляется колющая боль в груди

Невролог Сюзанна Херимян и кардиолог Ирина Тарасова рассказали, что симптомы панических атак нередко напоминают признаки сердечных заболеваний, что только усиливает тревогу у людей, сталкивающихся с этим состоянием.

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Grandad
А ежели сначала боль, потом атака? Это нарушение?
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