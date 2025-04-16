Врач Тарасова сообщила, что при панической атаке появляется колющая боль в груди

Невролог Сюзанна Херимян и кардиолог Ирина Тарасова рассказали, что симптомы панических атак нередко напоминают признаки сердечных заболеваний, что только усиливает тревогу у людей, сталкивающихся с этим состоянием.
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