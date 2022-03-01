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Сотрудники ОБСЕ с конфузом покинули Луганск, задолжав отелю миллионы

Сотрудники ОБСЕ с конфузом покинули Луганск, задолжав отелю миллионы

Сотрудники спецмониторинговой миссии ОБСЕ покинули столицу Луганской народной республики. Отъезд представителей международной миссии обернулся конфузом, поскольку выяснилось, что они остались должны отелю, в котором проживали, весьма круглую сумму.

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