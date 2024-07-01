Бесшовный кооператив теперь и в землях Теней: самый популярный мод для Elden Ring получил совместимость с Shadow of the ErdtreeПреодолевать трудности легче с друзьями, и дополнение Shadow of the Erdtree для этого подходит как нельзя кстати.
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