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Двое военных Индии погибли в перестрелке с террористами

Двое военных Индии погибли в перестрелке с террористами

Двое военнослужащих армии Индии погибли в ходе перестрелки с террористами в штате Джамму и Кашмир на севере страны, передает телеканал NDTV.

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