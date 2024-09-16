Центробанк предложил субсидировать выход на IPO

Регулятор рассматривает субсидирование долевого финансирования как альтернативу субсидиям по кредитам, что позволит уравнять привлекательность льготных банковских кредитов и размещения акций на бирже Банк России предлагает ввести субсидии для компаний за выход на биржу.
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