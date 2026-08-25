«Вышел оттуда обновленный»: Николай Басков назвал любимое место в Казани

Народный артист России Николай Басков сообщил, что его любимое место в Казани – территория Кремля. Об этом он рассказал журналистам на красной дорожке конкурса «Новая волна», который проходит в столице Татарстана.
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