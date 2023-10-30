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Укус опасного восточного шершня довел итальянца до костылей: «Боль была ужасной»

Укус опасного восточного шершня довел итальянца до костылей: «Боль была ужасной»

“Мучительный” укус шершня заставил гостя римского званого ужина передвигаться на костылях. Растущую опасность шершней в итальянской столице связывают с проблемой городского мусора и высокими температурами.

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