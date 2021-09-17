Свежие комментарии

Кандидат в премьеры Японии пообещал укреплять противоракетную оборону страны

Фумио Кисида пообещал, что его правительство будет укреплять оборонный потенциал страны, включая противоракетную оборонуКандидат на должность нового главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии экс-министр иностранных дел Фумио Кисида, который в случае победы станет следующим премьер-министром страны, пообещал, что его правительство будет укреплять оборонный потенциал страны, включая противоракетную оборону.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх