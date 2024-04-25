Замминистра обороны Иванову вменяют взятку на 1,185 млрд рублей

Взяткодателями по делу, в частности, выступают совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, неустановленные представители этой коммерческой организации и ООО «Оборонспецстрой»Обновлено в 9:43Арестованному 23 апреля заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову вменяется получение взятки на сумму не менее 1,185 млрд рублей в 2018-2023 годах.