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ИА Регнум

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Минобороны впервые сообщило об уничтожении броневика Titan-S в зоне СВО

Украинские войска за сутки потеряли бронеавтомобиль Titan-S канадского производства в зоне ответственности группировки войск «Запад».

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