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Программе комплексного развития территорий исполнилось четыре года

Программе комплексного развития территорий исполнилось четыре года

Программа комплексного развития территорий (КРТ) отмечает четвертый год своего существования. За это время было подписано множество контрактов, один из первых был заключен в июле 2020 года на реконструкцию части промышленной зоны Октябрьского месторождения.

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