Программе комплексного развития территорий исполнилось четыре года

Программа комплексного развития территорий (КРТ) отмечает четвертый год своего существования. За это время было подписано множество контрактов, один из первых был заключен в июле 2020 года на реконструкцию части промышленной зоны Октябрьского месторождения.
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