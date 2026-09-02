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Царьград

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"Яндекс": Россия рискует отстать в ИИ без открытых моделей

"Яндекс": Россия рискует отстать в ИИ без открытых моделей

На ВЭФ Тигран Худавердян из "Яндекса" выразил опасения, что Россия может значительно отстать в развитии ИИ, если откажется от открытых моделей.

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