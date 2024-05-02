Ко Дню Победы стартовала акция «Страна героев»

В ходе которой ветераны СВО расскажут о своих предках, участниках Великой Отечественной войны Стартовала акция «Страна героев», в ходе которой ветераны СВО расскажут о своих предках, участниках Великой Отечественной войны.
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