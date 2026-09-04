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АдГ продолджает лидировать в опросах за три дня до выборов на востоке Германии

АдГ продолджает лидировать в опросах за три дня до выборов на востоке Германии

6 сентября внимание Германии будет приковано к земле Саксония-Анхальт, где пройдут выборы в ландтаг. Опросы говорят, что первой придет "Альтернатива для Германии".

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