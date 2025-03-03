Бастрыкин: завершились следственные действия по делу о теракте в «Крокусе»

Обвиняемые и защитники приступили к ознакомлению с материалами Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с информационным агентством ТАСС проинформировал о завершении следственных действий по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».
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