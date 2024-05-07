Бабичев спрогнозировал появление преемницы Пугачевой

В скором времени может появиться новая звезда эстрады, которая станет преемницей Аллы Пугачевой. Однако ее появление произойдет без содействия самой Примадонны, считает российский музыкальный эксперт Евгений Бабичев.
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