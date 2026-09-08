Депутат Рады: Уиткофф и Кушнер привезли в Киев условия мира хуже, чем были ранее

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер привезли в Киев условия мира хуже, чем были ранее.