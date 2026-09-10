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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав в Ла Лиге – рекордные 832,8 млн евро. Показатель «Барсы» увеличился до 582 млн, потолок «Севильи» – 20,1 млн

Ла Лига опубликовала данные по лимиту расходов на состав и тренеров для клубов после закрытия летнего трансферного окна.

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