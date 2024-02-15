2 дня назад 4,1K прочитали В эфире с Айнисом Петкусом, Михаилу Хазину был задан интересный вопрос: У Ватикана есть шансы забрать какую-то часть Европы.
Признак того что Эстония дрейфует в сторону России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валерия
В том то и дело, что все эти " меньшие братья" дрейфуют, точнее плавают как нечто , не имея собственного руля и ветрил . Как чувствуют, где " жареным начинает пахнуть" так оттуда и сматываются. Никакой им веры нет и быть не может. Пусть сидят в своем болоте европейском со своими ценностями.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии