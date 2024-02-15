Добрый Мир
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Добрый Мир

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Признак того что Эстония дрейфует в сторону России

Признак того что Эстония дрейфует в сторону России

2 дня назад 4,1K прочитали В эфире с Айнисом Петкусом, Михаилу Хазину был задан интересный вопрос: У Ватикана есть шансы забрать какую-то часть Европы.

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Комментарии
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валерия
В том то и дело, что все эти &quot; меньшие  братья&quot; дрейфуют, точнее плавают как нечто , не имея  собственного руля и ветрил . Как чувствуют, где &quot; жареным  начинает пахнуть&quot; так оттуда и  сматываются. Никакой им веры нет  и быть не может. Пусть сидят в своем болоте европейском со своими ценностями.
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