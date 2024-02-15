Признак того что Эстония дрейфует в сторону России

валерия

В том то и дело, что все эти " меньшие братья" дрейфуют, точнее плавают как нечто , не имея собственного руля и ветрил . Как чувствуют, где " жареным начинает пахнуть" так оттуда и сматываются. Никакой им веры нет и быть не может. Пусть сидят в своем болоте европейском со своими ценностями.