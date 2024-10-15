ВСУ атаковали рыбзавод в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рыбный завод в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.