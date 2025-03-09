В США ученые «затеяли опасную игру» с возрождением мамонтов из мышей

Американские ученые вывели мышей с длинной шерстью, генетически близких к вымершим мамонтам. Они продемонстрировали, что возрождение мамонтов возможно, но не все биологи приветствуют такие эксперименты, сообщает РИА Новости.
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