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В Ростехе сообщили об установке на танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ активной защиты «Арена-М»

В Ростехе сообщили об установке на танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ активной защиты «Арена-М»

Российские модернизированные танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ будут оснащаться комплексами активной защиты (КАЗ) «Арена-М», заявили представители холдинга «Высокоточные комплексы», который является структурным подразделением корпорации «Ростех».

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