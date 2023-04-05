В Ростехе сообщили об установке на танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ активной защиты «Арена-М»

Политика Сегодня

Российские модернизированные танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ будут оснащаться комплексами активной защиты (КАЗ) «Арена-М», заявили представители холдинга «Высокоточные комплексы», который является структурным подразделением корпорации «Ростех».