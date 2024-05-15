Шокирующий портрет Карла III

Король Карла представил свой первый официальный портрет и был немного удивлен.Внушительное изображение монарха выполнено в настолько нетрадиционной для парадных картин манере, что вызывало удивление по всему миру.
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