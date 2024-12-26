Штат № 51: Трамп пообещал более чем двукратное снижение налогов канадцам

Избранный президент США Дональд Трамп намерен присоединить к Америке новые территории. В своей соцсети Social политик написал милое послание, в котором пожелал счастливого Рождества и намекнул Гренландии и Канаде, что стать частью Штатов будет очень выгодно.
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