Новые аппараты для ЭКГ и УЗИ получат карельские медорганизации

В больницы, поликлиники с начала года поступает новое медицинское оборудованиефото: freepik.com Более 200 единиц различного медицинского оборудования должно поступить в этом году в медорганизации Карелии по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
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