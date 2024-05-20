В РФ грядёт новая миграционная реформа. Насколько учтен опыт предыдущей

Анонсированная 14 мая главой МВД РФ В. Колокольцевым в ходе выступления в Совете Федерации реформа регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов в России заставляет вспомнить предыдущую реорганизацию этой сферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии