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В РФ грядёт новая миграционная реформа. Насколько учтен опыт предыдущей

В РФ грядёт новая миграционная реформа. Насколько учтен опыт предыдущей

Анонсированная 14 мая главой МВД РФ В. Колокольцевым в ходе выступления в Совете Федерации реформа регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов в России заставляет вспомнить предыдущую реорганизацию этой сферы.

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Комментарии
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Eduard
Да уж! Приедит &quot;белый&quot; в Россию жить,будут 10 лет в пригожей держать,а всякие мусульмане прслезавтра всё прлучат! Где правда? Где логика?
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Natalija Osminina
ПРАВДА - в наличии КЛАНОВ в России. Что за детские вопросы?
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