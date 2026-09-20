24 Гбит в одном кристалле: CXMT начала массовый выпуск новой памяти LPDDR5X

В CXMT считают, что сейчас китайская память DRAM приблизилась к наиболее передовым глобальным техпроцессам Китайская CXMT объявила о начале массового производства памяти DRAM на технологической платформе пятого поколения G5.
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